Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами потеплеет до +13° (карта)
Потепление ожидается во всех регионах.
На выходных в Украине пройдут дожди, во всех регионах потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +3°, днем +5°. В воскресенье пройдет дождь, +1°...+10°.
На западе Украины объявили штормовое предупреждение на 31 января
Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +6°, днем +10°. В воскресенье ливень, +2°…+9°.
В Луцке в субботу ночью +6°, днем +8°, дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +9°, также ожидаются осадки.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +5°...+7°. В воскресенье до +10°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают ливни. В субботу температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье +4°...+13°.
В Харькове в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье +2°...+9°, ливень.
Погода в Днепре: в субботу пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье ливень, температура воздуха +2°...+11°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +4°...+9°. В воскресенье +5°...+13°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +2°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье температура до +9°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье +4°...+8°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +4°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -2°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +6°, днем +11°. В воскресенье без осадков, ночью +2°, днем до +10°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +13°. В воскресенье температура до +12°, ливень.
В Сваляве завтра пройдет дождь, +5°, в воскресенье ливень, температура воздуха +3°…+7°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... +2°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+3°... +2°
- Запорожье+6°... +2°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+5°... +1°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк+6°... +4°
- Львов+8°... +5°
- Николаев+8°... +1°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+4°... 0°
- Ровно+5°... +4°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+6°... +4°
- Харьков+4°... 0°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+4°... +3°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+8°... +5°