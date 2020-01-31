Погода на выходные: в Украине пройдут дожди, местами потеплеет до +13° (карта)

Потепление ожидается во всех регионах.

На выходных в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

На выходных в Украине пройдут дожди, во всех регионах потеплеет.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +3°, днем +5°. В воскресенье пройдет дождь, +1°...+10°.

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Во Львове в субботу пройдет дождь, ночью +6°, днем +10°. В воскресенье ливень, +2°…+9°.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +8°, дождь. В воскресенье ночью +2°, днем +9°, также ожидаются осадки.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +5°...+7°. В воскресенье до +10°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают ливни. В субботу температура ночью +3°, днем +8°. В воскресенье +4°...+13°.

В Харькове в субботу пройдет мокрый снег, температура ночью +1°, днем +3°. В воскресенье +2°...+9°, ливень.

Прогноз на 1 февраля / УНИАН

Прогноз на 2 февраля / УНИАН

Погода в Днепре: в субботу пройдет дождь, температура ночью +2°, днем +4°. В воскресенье ливень, температура воздуха +2°...+11°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +4°...+9°. В воскресенье +5°...+13°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают дождь, температура ночью +2°, днем +7°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье температура до +9°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье +4°...+8°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +4°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -2°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу солнечно, ночью +6°, днем +11°. В воскресенье без осадков, ночью +2°, днем до +10°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +13°. В воскресенье температура до +12°, ливень.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +5°, в воскресенье ливень, температура воздуха +3°…+7°.

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