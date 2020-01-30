Непогода в Сумах: поваленные деревья, транспортный коллапс, часть города – без света

Сейчас в городе идет мокрый снег, на дорогах гололедица.

В городе наблюдается транспортный коллапс / фото патрульная полиция Сумской области

В Сумах сегодня из-за неблагоприятных погодных условий – осадков в виде мокрого снега и сильного ветра – обесточена часть города, повалены деревья и наблюдается транспортный коллапс.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, из-за непогоды в результате аварии на подстанции «Сумы» обесточена часть города.

«В связи со сложными погодными условиями вышла из строя подстанция «Сумы», из-за чего часть областного центра осталась без электроэнергии», - отмечается в сообщении.

В результате сильного ветра в разных районах Сум поваленные деревья / фото debaty.sumy.ua

По информации заместителя городского головы Александра Журбы, обесточивание задело микрорайоны Химгородок, Басы, Васильевку, ул. Харьковскую и прилегающие к ней улицы.

Отмечается, что сотрудники компании «Укрэнерго» работают над возобновлением деятельности подстанции.

Сейчас в городе идет мокрый снег, на дорогах гололедица, порывы ветра достигают 15-20 м/с.

фото Telegram-канал «Безопасный город Суммы»

Как сообщают горожане в социальных сетях, в результате сильного ветра в разных районах Сум поваленные деревья, также приостанавливалось движение троллейбусов из-за исчезновения напряжения в контактной сети.