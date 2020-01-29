В Карибском море произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались на Кубе и в США
Информация о пострадавших пока не поступала.
В Карибском море вечером 28 января произошло землетрясение магнитудой 7,7.
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Его эпицентр находился между Ямайкой и Кубой - в 125 км к северо-западу от ямайского города Лусеа, а гипоцентр - на глубине 10 км. Кроме того, фиксируются многочисленные афтершоки, самым мощным из которых стал подземный толчок магнитудой 6,1, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.
Объявлялось предупреждение о цунами высотой до метра, позже оно было снято. Подземные толчки ощущались во многих странах: на всей территории Кубы, Ямайки, островов Кайман, а также в Гаити, Гондурасе, Багамских островах и американском штате Флорида. Информация о серьезном ущербе и пострадавших пока не поступала.
Aftermath of earthquake in Grand Cayman.... pic.twitter.com/5cywNuDYlw— The Honey Badger ™️ (@The_Badger_jm) 28 января 2020 г.
Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 27 января в провинции Фарс на юге Ирана, пострадали 33 человека.
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