В Карибском море произошло землетрясение магнитудой 7,7, толчки ощущались на Кубе и в США

10:54, 29 января 2020
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Информация о пострадавших пока не поступала.

В Карибском море произошло землетрясение / twitter.com/Hypetvjamaica
В Карибском море произошло землетрясение / twitter.com/Hypetvjamaica

В Карибском море вечером 28 января произошло землетрясение магнитудой 7,7.

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Его эпицентр находился между Ямайкой и Кубой - в 125 км к северо-западу от ямайского города Лусеа, а гипоцентр - на глубине 10 км. Кроме того, фиксируются многочисленные афтершоки, самым мощным из которых стал подземный толчок магнитудой 6,1, передает Stormnews со ссылкой на Геологическую службу США.

Объявлялось предупреждение о цунами высотой до метра, позже оно было снято.  Подземные толчки ощущались во многих странах: на всей территории Кубы, Ямайки, островов Кайман, а также в Гаити, Гондурасе, Багамских островах и американском штате Флорида. Информация о серьезном ущербе и пострадавших пока не поступала. 

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 27 января в провинции Фарс на юге Ирана, пострадали 33 человека.

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Теги: #землетрясение#США#Куба#Гаити
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