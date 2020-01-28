Более 30 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

Пострадавшие получили легкие травмы.

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В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 27 января в провинции Фарс на юге Ирана, пострадали 33 человека.

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Землетрясение произошло в 16:58 по местному времени, эпицентр находился в городе Шираз провинции Фарс, гипоцентр залегал на глубине около 7 км. После землетрясения произошло более десяти афтершоков, передает Xinhua со ссылкой на информационное агентство ИРНА.

Отмечается, что пострадавшие получили легкие травмы, пока нет сообщений о жертвах.

Напомним, по меньшей мере 22 человека погибли, более 1000 пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг.