Более 30 человек пострадали в результате землетрясения в Иране

12:57, 28 января 2020
12
0

Пострадавшие получили легкие травмы.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 27 января в провинции Фарс на юге Ирана, пострадали 33 человека.

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение произошло в 16:58 по местному времени, эпицентр находился в городе Шираз провинции Фарс, гипоцентр залегал на глубине около 7 км. После землетрясения произошло более десяти афтершоков, передает Xinhua со ссылкой на информационное агентство ИРНА.

Отмечается, что пострадавшие получили легкие травмы, пока нет сообщений о жертвах.

Напомним, по меньшей мере 22 человека погибли, более 1000 пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Иран
Читайте также
Что ждет посылки с Aliexpress: в ВОЗ рассказали об ограничениях на товары из Китая Что ждет посылки с Aliexpress: в ВОЗ рассказали об ограничениях на товары из Китая
Ученые установили первоисточник смертельного вируса в Китае Ученые установили первоисточник смертельного вируса в Китае
Самая красивая женщина в мире "засветила" голую грудь (фото) Самая красивая женщина в мире "засветила" голую грудь (фото)
В Армении нашли водопровод, которому почти 2 тысячи лет В Армении нашли водопровод, которому почти 2 тысячи лет
В аэропорту Харькова задержали женщину, вербовавшую проституток для работы в Турции (фото) В аэропорту Харькова задержали женщину, вербовавшую проституток для работы в Турции (фото)
Евровидение 2020: в каком порядке выступят участники нацотбора в полуфиналах (список, фото) Евровидение 2020: в каком порядке выступят участники нацотбора в полуфиналах (список, фото)
Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет двум знакам Зодиака Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет двум знакам Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
60 %
751 мм
6.6 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять