Более 30 человек пострадали в результате землетрясения в Иране
Пострадавшие получили легкие травмы.
В результате землетрясения магнитудой 5,4, которое произошло 27 января в провинции Фарс на юге Ирана, пострадали 33 человека.
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение произошло в 16:58 по местному времени, эпицентр находился в городе Шираз провинции Фарс, гипоцентр залегал на глубине около 7 км. После землетрясения произошло более десяти афтершоков, передает Xinhua со ссылкой на информационное агентство ИРНА.
Отмечается, что пострадавшие получили легкие травмы, пока нет сообщений о жертвах.
Напомним, по меньшей мере 22 человека погибли, более 1000 пострадали в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг.
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