Погода на завтра: в Украине без осадков, температура днем до +7° (видеопрогноз)

Теплее всего будет в западных областях.

В северных областях пасмурно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 января в Украине будет тепло и без осадков.

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +5°.

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На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +7°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 21 - Емельяна-исповедника. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.

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