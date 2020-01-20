Погода на завтра: в Украине без осадков, температура днем до +7° (видеопрогноз)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 января в Украине будет тепло и без осадков.
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -2°, днем до +5°.
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На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +7°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +4°.
Согласно народному прогнозу, 21 - Емельяна-исповедника. По народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.
Прогноз погоды на вторник, 21 января
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Погода в Украине
- Винница0°... -2°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье-1°... -4°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград-1°... -3°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев0°... -2°
- Одесса0°... -3°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -4°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+1°... -1°
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-11 °
Влажность:45 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:25
Закат17:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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