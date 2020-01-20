В Киеве снегоуборочная техника обрабатывает улицы, чтобы предотвратить образование гололеда
В «Киевавтодоре» в совокупности 418 единиц снегоуборочной техники, которая будет задействована в случае усиления осадков.
В Киеве дорожники обрабатывают столичные улицы посыпочными средствами, чтобы предотвратить образование гололеда.
Погода на неделю: в Украину придет потепление и сухая погода (карта)
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».
Для обработки дорог привлечено около сотни единиц снегоуборочной техники, в частности для нанесения жидких хлоридов.
В «Киевавтодоре» в совокупности 418 единиц снегоуборочной техники, которая будет задействована в случае усиления осадков, отмечается в сообщении.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница0°... -2°
- Днепр-2°... -4°
- Донецк-1°... -3°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье-1°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -2°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград-1°... -3°
- Луганск-1°... -2°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев0°... -2°
- Одесса0°... -3°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+1°... -4°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -4°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+1°... -1°
Виргиния, США
-6°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-14 °
Влажность:44 %
Давление:759 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:25
Закат17:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей