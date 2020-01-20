В Киеве снегоуборочная техника обрабатывает улицы, чтобы предотвратить образование гололеда

12:28, 20 января 2020
32
0

В «Киевавтодоре» в совокупности 418 единиц снегоуборочной техники, которая будет задействована в случае усиления осадков.

Для обработки дорог привлечено около сотни единиц снегоуборочной техники / УНИАН
Для обработки дорог привлечено около сотни единиц снегоуборочной техники / УНИАН

В Киеве дорожники обрабатывают столичные улицы посыпочными средствами, чтобы предотвратить образование гололеда.

Погода на неделю: в Украину придет потепление и сухая погода (карта)

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Для обработки дорог привлечено около сотни единиц снегоуборочной техники, в частности для нанесения жидких хлоридов.

В «Киевавтодоре» в совокупности 418 единиц снегоуборочной техники, которая будет задействована в случае усиления осадков, отмечается в сообщении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: сеть в шоке (фото) Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости: сеть в шоке (фото)
В Одесской области 19-летний парень изнасиловал женщину-инвалида В Одесской области 19-летний парень изнасиловал женщину-инвалида
Четыре знака Зодиака скоро ждет сказочная любовь - гороскоп Четыре знака Зодиака скоро ждет сказочная любовь - гороскоп
Трем знакам Зодиака звезды вскоре сулят сказочную любовь - гороскоп Трем знакам Зодиака звезды вскоре сулят сказочную любовь - гороскоп
С Крещением 2020: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и открытках С Крещением 2020: красивые поздравления с Крещением Господним в стихах, прозе и открытках
Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет трем знакам Зодиака Астролог назвал главных везунчиков недели: сказочно повезет трем знакам Зодиака
Гороскоп на сегодня: какие знаки Зодиака ждет большой сюрприз на Старый Новый год Гороскоп на сегодня: какие знаки Зодиака ждет большой сюрприз на Старый Новый год
Погода в Украине
Виргиния, США
-6°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
44 %
759 мм
6.0 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять