В Киеве снегоуборочная техника обрабатывает улицы, чтобы предотвратить образование гололеда

В «Киевавтодоре» в совокупности 418 единиц снегоуборочной техники, которая будет задействована в случае усиления осадков.

Для обработки дорог привлечено около сотни единиц снегоуборочной техники / УНИАН

В Киеве дорожники обрабатывают столичные улицы посыпочными средствами, чтобы предотвратить образование гололеда.

Читайте также Погода на неделю: в Украину придет потепление и сухая погода (карта)

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию «Киевавтодор».

Для обработки дорог привлечено около сотни единиц снегоуборочной техники, в частности для нанесения жидких хлоридов.

В «Киевавтодоре» в совокупности 418 единиц снегоуборочной техники, которая будет задействована в случае усиления осадков, отмечается в сообщении.