Погода в Киеве побила первый зимний рекорд
Среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6°.
Середина декабря в столице началась с температурного рекорда.
В Киеве завтра без осадков, температура до +13°
Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6°, что на 0,5° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.
По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.
Как сообщала Погода УНИАН, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков, ожидаются весенние +16°.
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Погода в Украине
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- Днепр+8°... +3°
- Донецк+9°... +4°
- Житомир+12°... +5°
- Запорожье+9°... +4°
- Ивано-Франковск+15°... +2°
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- Луганск+8°... +5°
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- Одесса+11°... +3°
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- Херсон+11°... +5°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+10°... 0°
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Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:-3 °
Влажность:78 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:72 %
Восход:07:22
Закат16:48
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