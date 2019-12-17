Погода в Киеве побила первый зимний рекорд

Среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6°.

В Киеве зафиксировали новый температурный рекорд / Фото УНИАН

Середина декабря в столице началась с температурного рекорда.

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Об этом свидетельствуют данные метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, среднесуточная температура 16 декабря составила +6,6°, что на 0,5° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 2017 года.

По климатической норме такое значение соответствует температуре конца октября.

Как сообщала Погода УНИАН, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков, ожидаются весенние +16°.