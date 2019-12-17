Сегодня в Украине без осадков, температура до +14° (карта)
По всей стране сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 декабря в Украине будет тепло и без осадков.
Погода на неделю: в Украине ожидается тепло до +15°, на выходных пройдут дожди (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +14°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до +1°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, 17 декабря - Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах - жди холодов, а слепое и тусклое - на тепло.
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- Винница+12°... +2°
- Днепр+8°... +3°
- Донецк+9°... +4°
- Житомир+12°... +3°
- Запорожье+8°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +3°
- Киев+10°... +3°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+8°... +5°
- Луцк+12°... +5°
- Львов+14°... +6°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+6°... +1°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+13°... +6°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+11°... +5°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+13°... +3°