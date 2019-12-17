Сегодня в Украине без осадков, температура до +14° (карта)

По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / ourgreenworld.ru

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +14°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +1°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +11°.

Прогноз на 17 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 декабря - Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах - жди холодов, а слепое и тусклое - на тепло.

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