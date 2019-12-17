Сегодня в Украине без осадков, температура до +14° (карта)

08:00, 17 декабря 2019
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По всей стране сегодня будет тепло.

В Украине сегодня без осадков / ourgreenworld.ru
В Украине сегодня без осадков / ourgreenworld.ru

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 17 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

Погода на неделю: в Украине ожидается тепло до +15°, на выходных пройдут дожди (карта)

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +9°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +13°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +2°, днем до +14°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до +1°, днем до +9°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +11°.

Прогноз на 17 декабря / УНИАН
Прогноз на 17 декабря / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 декабря - Варвары. Если в декабре на Варвары болото, то будет зима красна, как золото. Если против этого дня ночное небо в звездах - жди холодов, а слепое и тусклое - на тепло. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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