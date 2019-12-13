В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°

08:30, 13 декабря 2019
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В столице сегодня похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 декабря, в Киеве без осадков, температура до +1°.

Синоптики рассказали, когда в Украину придет зимняя погода

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер юго-восточный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:48, а зайдет в 15:53.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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