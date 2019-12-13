В Киеве сегодня без осадков, температура до +1°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 декабря, в Киеве без осадков, температура до +1°.
Синоптики рассказали, когда в Украину придет зимняя погода
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер юго-восточный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:48, а зайдет в 15:53.
Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+1°... -1°
- Днепр+1°... -1°
- Донецк+1°... -1°
- Житомир+1°... -1°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... +1°
- Киев+1°... -2°
- Кировоград+1°... 0°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+5°... +2°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+2°... 0°
- Одесса+4°... +3°
- Полтава+1°... -1°
- Ровно+4°... +2°
- Симферополь+8°... +6°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+2°... +1°
- Харьков+1°... -1°
- Херсон+2°... +1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+4°... +2°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:92 %
Давление:765 мм
Ветер: 1.5 м/с
Вероятность осадков:59 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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