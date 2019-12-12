В Киеве завтра без осадков, температура до +1°
В столице завтра похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 13 декабря, в Киеве без осадков, температура до +1°.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет пасмурно и без осадков (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер юго-восточный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:48, а зайдет в 15:53.
Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -1°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+5°... +1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... 0°
- Киев+4°... -1°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+4°... +1°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+5°... 0°
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-3 °
Влажность:60 %
Давление:768 мм
Ветер: 2.9 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:19
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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