В Киеве завтра без осадков, температура до +4°
Погода в Киеве завтра не изменится.
Согласно данным Погода УНИАН, 12 декабря, в Киеве без осадков, температура до +4°.
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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер юго-восточный, до 4,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:47, а зайдет в 15:53.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 12 декабря, в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+4°... -2°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+4°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -2°
- Киев+3°... +1°
- Кировоград+5°... +2°
- Луганск+2°... -1°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+6°... 0°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+3°... +1°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+3°... +1°
- Чернигов+3°... 0°
- Черновцы+3°... 0°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:0 °
Влажность:52 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:34 %
Восход:07:18
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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