В Киеве завтра температура до +4°, без осадков
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 10 декабря в Киеве без осадков, темепратура до +4°.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-западный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:45, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 декабря, в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -1°
- Днепр+4°... +1°
- Донецк+6°... -2°
- Житомир+8°... -1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+11°... -2°
- Киев+7°... -1°
- Кировоград+7°... +2°
- Луганск+5°... -1°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+10°... +1°
- Николаев+11°... +5°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+5°... +2°
- Ровно+9°... +1°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+5°... 0°
- Тернополь+8°... -2°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+7°... -3°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+5°... -1°
- Черновцы+8°... -2°
Виргиния, США
+6°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Влажность:89 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:70 %
Восход:07:16
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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