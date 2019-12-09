В Киеве завтра температура до +4°, без осадков

17:00, 9 декабря 2019
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В столице завтра немного похолодает.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 10 декабря в Киеве без осадков, темепратура до +4°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер южный и юго-западный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:45, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 декабря, в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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