Погода на выходные: в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)
Теплее всего будет в южных регионах.
На выходных в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, 0°...+7°.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, днем местами потеплеет (карта)
Во Львове в субботу без осадков, ночью +1°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, +1°…+5°.
В Луцке в субботу ночью +2°, днем +3°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +5°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха 0°...+4°. В воскресенье до +6°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье -1°...+9°.
В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье -1°...+4°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +1°...+5°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, +2°...+10°. В воскресенье -1°...+8°, пройдет дождь.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -5°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье температура до -6°, пройдет дождь.
В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -1°...+5°, пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до -3°. В воскресенье переменная облачность, ночью -2°, днем 0°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, ночью +4°, днем до +6°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье температура до +6°, солнечно.
В Сваляве завтра без осадков, +4°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха 0°…+2°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+5°... -6°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+6°... -3°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+7°... +1°
- Ивано-Франковск+3°... -7°
- Киев+5°... -5°
- Кировоград+3°... -1°
- Луганск+5°... -3°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+3°... -4°
- Николаев+8°... +5°
- Одесса+8°... +2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+8°... -1°
- Сумы0°... -7°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков+1°... -3°
- Херсон+10°... +2°
- Хмельницкий+5°... -7°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+3°... -4°
- Черновцы+3°... -6°