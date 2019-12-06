Погода на выходные: в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)

12:00, 6 декабря 2019
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Теплее всего будет в южных регионах.

В Украине на выходных потеплеет / УНИАН
В Украине на выходных потеплеет / УНИАН

На выходных в Украине потеплеет, в воскресенье местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью 0°, днем +3°. В воскресенье переменная облачность, 0°...+7°.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, днем местами потеплеет (карта)

Во Львове в субботу без осадков, ночью +1°, днем +5°. В воскресенье переменная облачность, +1°…+5°.

В Луцке в субботу ночью +2°, днем +3°, без осадков. В воскресенье ночью +1°, днем +5°, пройдет дождь. 

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха 0°...+4°. В воскресенье до +6°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +10°. В воскресенье -1°...+9°.

В Харькове в субботу пасмурно, температура ночью +1°, днем +4°. В воскресенье -1°...+4°, переменная облачность.

Прогноз на 7 декабря / УНИАН
Прогноз на 7 декабря / УНИАН
Прогноз на 8 декабря / УНИАН
Прогноз на 8 декабря / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +1°...+5°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, +2°...+10°. В воскресенье -1°...+8°, пройдет дождь.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -5°, днем +5°. В воскресенье без осадков, температура до +3°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье температура до -6°, пройдет дождь.

В Северодонецке завтра без осадков, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье -1°...+5°, пасмурно.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до -3°. В воскресенье переменная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -1°, днем +7°. В воскресенье пасмурно, ночью +4°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +6°. В воскресенье температура до +6°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, +4°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха 0°…+2°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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