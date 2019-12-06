В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +4°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 декабря, в Киеве без осадков, темепратура до +4°.
"Осадков не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 4,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:41, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, 6 декабря в Украине будет будет сухо и солнечно.
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Погода в Украине
- Винница+4°... -6°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+5°... -4°
- Запорожье+6°... -1°
- Ивано-Франковск+3°... -8°
- Киев+4°... -5°
- Кировоград+3°... -1°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+7°... +5°
- Одесса+8°... +2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+7°... -2°
- Сумы0°... -6°
- Тернополь+3°... -5°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+9°... +2°
- Хмельницкий+4°... -7°
- Черкассы+2°... -3°
- Чернигов+3°... -4°
- Черновцы+3°... -5°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:63 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.6 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:07:14
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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