В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +4°

08:30, 6 декабря 2019
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Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 6 декабря, в Киеве без осадков, темепратура до +4°.

"Осадков не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер южный и юго-западный, до 4,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:41, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря в Украине будет будет сухо и солнечно.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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