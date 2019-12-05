В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +5°

08:30, 5 декабря 2019
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Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря в Киеве без осадков, темепратура до +5°.

"Осадков не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 5,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Украине будет холодно и без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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