В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +5°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря в Киеве без осадков, темепратура до +5°.
"Осадков не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:39, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Украине будет холодно и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+5°... -5°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк+1°... -5°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+2°... -4°
- Ивано-Франковск+1°... -9°
- Киев+5°... -4°
- Кировоград+2°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+2°... -2°
- Львов+1°... -4°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+2°... -5°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков+3°... -4°
- Херсон+6°... -2°
- Хмельницкий+4°... -6°
- Черкассы+4°... -4°
- Чернигов+4°... -4°
- Черновцы+2°... -6°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:-3 °
Влажность:60 %
Давление:745 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:13
Закат16:47
Видимость:11 км
Фаза луны:
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