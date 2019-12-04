В Киеве завтра без осадков, температура днем до +5°
В столице завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 5 декабря в Киеве без осадков, темепратура до +5°.
"Осадков не видно": синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 5,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:39, а зайдет в 15:55.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 5 декабря, в Украине будет холодно и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница-1°... -3°
- Днепр-1°... -7°
- Донецк0°... -7°
- Житомир+1°... 0°
- Запорожье0°... -6°
- Ивано-Франковск+2°... -9°
- Киев+1°... 0°
- Кировоград-2°... -6°
- Луганск0°... -6°
- Луцк+1°... -2°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+1°... -4°
- Одесса+1°... -5°
- Полтава-2°... -6°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь0°... -7°
- Сумы-2°... -5°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков-1°... -5°
- Херсон+1°... -5°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -1°
- Черновцы+2°... -5°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:70 %
Давление:745 мм
Ветер: 3.9 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:07:12
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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