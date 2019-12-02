В Киеве завтра пройдет снег, температура до +2°
В столице завтра ожидается сильный ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 3 декабря в Киеве пройдет снег, темепратура до +2°.
Погода на неделю: в Украину идут снегопады и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +2°, вечером - до 0°. Ветер западный и северо-западный, до 6,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:37, а зайдет в 15:56.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 декабря, в Украине похолодает, местами пройдет снег.
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- Житомир+1°... -3°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск0°... -2°
- Киев+2°... -3°
- Кировоград+3°... -4°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк0°... -2°
- Львов-1°... -2°
- Николаев+7°... -2°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно0°... -3°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы-1°... -3°
- Тернополь-1°... -2°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+4°... -2°
- Хмельницкий0°... -4°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+1°... -4°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Влажность:74 %
Давление:742 мм
Ветер: 6.3 м/с
Вероятность осадков:64 %
Восход:07:10
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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