В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +1°

08:30, 2 декабря 2019
36
0

В столице сегодня похолодает.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

Сильные снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение на 2-3 декабря

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 декабря, в Украине местами пройдет снег, температура до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#Киев#погода
Читайте также
Новолуние 26 ноября: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака Новолуние 26 ноября: чем оно особенно и как повлияет на знаки Зодиака
"Девочка-живодерка": Панин в ванной записал видео с собакой "Девочка-живодерка": Панин в ванной записал видео с собакой
Rockstar подготовила подарки для игроков в Red Dead Redemption 2 Rockstar подготовила подарки для игроков в Red Dead Redemption 2
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного антибиотика Доктор Комаровский предупредил об опасности популярного антибиотика
Манчестер Сити - Шахтер - 1:1: онлайн матча Лиги чемпионов Манчестер Сити - Шахтер - 1:1: онлайн матча Лиги чемпионов
Двум знакам Зодиака сказочно повезет в декабре - прогноз астролога Двум знакам Зодиака сказочно повезет в декабре - прогноз астролога
Лунный календарь на декабрь 2019: самые благоприятные и самые опасные дни Лунный календарь на декабрь 2019: самые благоприятные и самые опасные дни
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
78 %
742 мм
5.9 м/с
58 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять