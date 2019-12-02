В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +1°

В столице сегодня похолодает.

Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в Киеве пройдет снег, температура до +1°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 15:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 декабря, в Украине местами пройдет снег, температура до +8°.

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