В Киеве сегодня пройдет снег, температура днем до +1°
В столице сегодня похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 декабря в Киеве пройдет снег, температура до +1°.
Сильные снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение на 2-3 декабря
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до -1°. Ветер переменный, до 4,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:33, а зайдет в 15:58.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 2 декабря, в Украине местами пройдет снег, температура до +8°.
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- Сумы0°... -3°
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- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+1°... -3°
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:78 %
Давление:742 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:58 %
Восход:07:10
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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