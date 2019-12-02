Погода на сегодня: в Украине местами пройдет снег (карта)

08:00, 2 декабря 2019
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 2 декабря, в Украине местами пройдет снег, температура до +8°.

Сильные снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение на 2-3 декабря

На востоке без осадков, температура до +1°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +8°.

На западе Украины пройдет снег. Температура до +2°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура до +1°. В центре местами пройдет снег, температура до +1°.

Прогноз на 2 декабря / УНИАН
Прогноз на 2 декабря / УНИАН

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Теги: #снег#погода
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