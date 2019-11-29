В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +5°
В столице сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 ноября, в Киеве пройдет дождь, темепратура до +5°.
Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на всю зиму
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер переменный до 4,6 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 15:59.
Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Украине будет тепло и пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +1°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+7°... +6°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+10°... +5°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+8°... +2°
- Луганск+8°... +5°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+13°... +8°
- Сумы+5°... +2°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+7°... +5°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+12°... +3°
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+1 °
Влажность:56 %
Давление:760 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:07
Закат16:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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