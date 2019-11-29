В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +5°

08:30, 29 ноября 2019
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В столице сегодня потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 29 ноября, в Киеве пройдет дождь, темепратура до +5°.

Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на всю зиму

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +3°. Ветер переменный до 4,6 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:31, а зайдет в 15:59.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Украине будет тепло и пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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