В Киеве сегодня без осадков, температура днем до -4°

В столице сегодня будет холодно.

В Киеве сегодня будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 ноября, в Киеве без осадков, темепратура до -4°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 7,3 м/с.

Солнце в столице взошло 07:21, а зайдет в 16:05.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Украине будет холодно и без осадков.

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