В Киеве сегодня без осадков, температура днем до -4°
В столице сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 22 ноября, в Киеве без осадков, темепратура до -4°.
Синоптики предупредили о штормовом ветре в Украине 22 ноября
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -4°, вечером - до -5°. Ветер переменный, до 7,3 м/с.
Солнце в столице взошло 07:21, а зайдет в 16:05.
Как сообщал УНИАН, 22 ноября в Украине будет холодно и без осадков.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница-3°... -6°
- Днепр-3°... -7°
- Донецк-1°... -9°
- Житомир-3°... -6°
- Запорожье-2°... -6°
- Ивано-Франковск0°... -4°
- Киев-4°... -7°
- Кировоград-2°... -7°
- Луганск-3°... -11°
- Луцк0°... -4°
- Львов+1°... -4°
- Николаев0°... -3°
- Одесса+1°... 0°
- Полтава-3°... -8°
- Ровно-1°... -6°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы-3°... -8°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков-4°... -9°
- Херсон0°... -3°
- Хмельницкий-2°... -6°
- Черкассы-1°... -5°
- Чернигов-3°... -8°
- Черновцы0°... -3°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+8 °
Влажность:72 %
Давление:752 мм
Ветер: 4.5 м/с
Вероятность осадков:60 %
Восход:07:00
Закат16:51
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей