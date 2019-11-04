В результате землетрясений на Филиппинах погибли больше 20 человек
Ранены более 300 человек.
В результате двух землетрясений, кототрые произошли на юге Филиппин, погиб 21 человек.
На Филиппинах произошло мощное землетрясение
В результате землетрясения 29 октября магнитудой 6,6 и землетрясения 31 октября магнитудой 6,5 в центральной и восточной провинциях острова Минданао были также ранены более 300 человек, передает Синьхуа со ссылкой на Национальный совет по снижению рисков и управлению в условиях бедствий /NDRRMC/ Филиппин.
Два землетрясения также затронули почти 148 тыс. человек в регионе. Более 21 тыс. из этих эвакуированных людей в настоящее время остаются в самодельных палатках.
Отмечается, что в результате землетрясений были повреждены 28 тыс. объектов общественной инфраструктуры, в основном дома, здания школ, больницы, дороги и мосты.
Напомним, в результате землетрясения, которое произошло 24 сентября в Пакистане, погиб 21 человек.
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