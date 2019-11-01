Тропический шторм "Матмо" разрушил сотни домов во Вьетнаме

10:45, 1 ноября 2019
5
0

Стихией разрушено более 500 домов.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Тропический шторм "Матмо" вечером 30 октября накрыл Вьетнам, вызвав сильный ветер. высокие волны и проливные дожди.

К Вьетнаму приближается тропический шторм "Матмо"

От стихии пострадали провинции Куангнай, Биньдинь и Фуйен, сообщает Stormnews со ссылкой на VnExpress.

Из-за шторма повалено много деревьев, без света остались более 900 тысяч домов. Повреждено несколько километров береговой линии, затонули 19 кораблей и лодок. Ветром и наводнениями нанесен серьезный ущерб урожаю.

Стихией разрушено более 500 домов, многие здание повреждены и остались без крыш. Эвакуированы около 20 тысяч жителей. В провинции Куангнай один человек пропал без вести, еще 12 получили ранения. 

Напомним, три человека погибли в результате непогоды на юге Франции. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#шторм
Читайте также
Тропический шторм "Матмо" разрушил сотни домов во Вьетнаме Тропический шторм "Матмо" разрушил сотни домов во Вьетнаме
В Киеве сегодня температура до +5°, без осадков В Киеве сегодня температура до +5°, без осадков
В Киеве завтра температура до +5°, без осадков В Киеве завтра температура до +5°, без осадков
На Филиппинах произошло мощное землетрясение На Филиппинах произошло мощное землетрясение
Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели Синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
Тропический шторм "Матмо" обрушился на Вьетнам Тропический шторм "Матмо" обрушился на Вьетнам
В Киеве прошел снег (фото) В Киеве прошел снег (фото)
Погода в Украине
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
55 %
753 мм
6.7 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять