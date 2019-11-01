Тропический шторм "Матмо" разрушил сотни домов во Вьетнаме
Стихией разрушено более 500 домов.
Тропический шторм "Матмо" вечером 30 октября накрыл Вьетнам, вызвав сильный ветер. высокие волны и проливные дожди.
К Вьетнаму приближается тропический шторм "Матмо"
От стихии пострадали провинции Куангнай, Биньдинь и Фуйен, сообщает Stormnews со ссылкой на VnExpress.
Из-за шторма повалено много деревьев, без света остались более 900 тысяч домов. Повреждено несколько километров береговой линии, затонули 19 кораблей и лодок. Ветром и наводнениями нанесен серьезный ущерб урожаю.
Стихией разрушено более 500 домов, многие здание повреждены и остались без крыш. Эвакуированы около 20 тысяч жителей. В провинции Куангнай один человек пропал без вести, еще 12 получили ранения.
Напомним, три человека погибли в результате непогоды на юге Франции.
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