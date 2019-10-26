Прогноз погоды на 27 октября: осень еще порадует теплом

Правда, температура воздуха ночью снизится до +4.

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Погода в Украине в воскресенье, 27 октября, будет солнечной и безоблачной. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15 – +17 градусов. Правда, на западе будет несколько теплее – температура здесь составит в среднем +19 – +20 градусов.

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По информации Украинского гидрометцентра, 27 октября теплее всего будет на Закарпатье и на Львовщине – здесь столбики термометров поднимутся до +19 – +21 градуса.

Наиболее холодную же температуру можно ожидать в ряде областей, а именно в Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской, а также в Крыму. Здесь воздух прогреется до +15 – +17 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов, только на побережье морей сохранится температура до +12. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.

Прогноз погоды на воскресенье, 27 октября, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +15...+17

Луцк – +18...+20

Ровно – +17...+19

Житомир – +16...+18

Винница – +15...+17

Одесса – +15...+17

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +15...+17

Сумы – +15...+17

Полтава – +15...+17

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк –+15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +14...+16

Прогноз погоды на 27 октября от Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, украинские синоптики предупреждали, что в течение 26 октября на всей территории Украины ожидается сильный туман. Видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман также прогнозировался в Киеве и Киевской области.