Прогноз погоды на 27 октября: осень еще порадует теплом
Правда, температура воздуха ночью снизится до +4.
Погода в Украине в воскресенье, 27 октября, будет солнечной и безоблачной. В большинстве областей столбики термометров поднимутся до +15 – +17 градусов. Правда, на западе будет несколько теплее – температура здесь составит в среднем +19 – +20 градусов.
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По информации Украинского гидрометцентра, 27 октября теплее всего будет на Закарпатье и на Львовщине – здесь столбики термометров поднимутся до +19 – +21 градуса.
Наиболее холодную же температуру можно ожидать в ряде областей, а именно в Хмельницкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской, а также в Крыму. Здесь воздух прогреется до +15 – +17 градусов.
Ночью столбики термометров опустятся до +4...+9 градусов, только на побережье морей сохранится температура до +12. Ветер юго-западный, 3-8 м/сек.
Прогноз погоды на воскресенье, 27 октября, в городах Украины:
Ужгород – +19...+21
Львов – +19...+21
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +18...+20
Ровно – +17...+19
Житомир – +16...+18
Винница – +15...+17
Одесса – +15...+17
Николаев – +15...+17
Херсон – +15...+17
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +15...+17
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +15...+17
Запорожье – +15...+17
Донецк –+15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +14...+16
Как сообщал УНИАН, украинские синоптики предупреждали, что в течение 26 октября на всей территории Украины ожидается сильный туман. Видимость ухудшится до 200-500 метров. Туман также прогнозировался в Киеве и Киевской области.
- Винница+16°... +6°
- Днепр+14°... +6°
- Донецк+18°... +4°
- Житомир+15°... +8°
- Запорожье+17°... +5°
- Ивано-Франковск+19°... +1°
- Киев+14°... +7°
- Кировоград+12°... +5°
- Луганск+18°... +4°
- Луцк+18°... +8°
- Львов+19°... +6°
- Николаев+13°... +7°
- Одесса+13°... +7°
- Полтава+15°... +7°
- Ровно+18°... +7°
- Симферополь+17°... +3°
- Сумы+11°... +7°
- Тернополь+15°... +3°
- Харьков+14°... +6°
- Херсон+13°... +4°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+14°... +7°
- Черновцы+18°... +5°