Юг Европы пострадал от сильных дождей
В Италии два человека погибли.
Проливные дожди обрушились на юг Европы.
Сильные ливни привели к гибели двух человек в Италии
В Каталонии в результате наводнения как минимум один мужчина погиб в муниципалитете Ареньс-де-Мар. 70-летний испанец попытался ночью перепарковать автомобиль, но его унесло потоком воды. Еще пять человек пропали без вести, передает Euronews.
Повреждены и закрыты более сорока дорог. Без света остались 20 тыс. местных жителей.
Во Франции дожди затопили Марсель, Монпелье, Перпиньян. Между рядом городов нарушено железнодорожное сообщение. Десятки людей эвакуированы. Высокий - "оранжевый" - уровень опасности сохраняется в шести департаментах.
В Безье за двадцать последних часов выпало около 300 литров осадков на квадратный метр.
В результате разгула стихии в итальянском городе Каприата-д'Орба обвалился мост. Из-за угрозы наводнений и оползней в Пьемонте, Лигурии и Ломбардии закрыты школы. В Генуе и Турине погибли два автомобилиста: их машины буквально смыло с дороги.
Напомним, число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 84 человек.
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