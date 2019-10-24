Юг Европы пострадал от сильных дождей

10:46, 24 октября 2019
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В Италии два человека погибли.

Непогода в Европе / REUTERS
Непогода в Европе / REUTERS

Проливные дожди обрушились на юг Европы.

Сильные ливни привели к гибели двух человек в Италии

В Каталонии в результате наводнения как минимум один мужчина погиб в муниципалитете Ареньс-де-Мар. 70-летний испанец попытался ночью перепарковать автомобиль, но его унесло потоком воды. Еще пять человек пропали без вести, передает Euronews

Повреждены и закрыты более сорока дорог. Без света остались 20 тыс. местных жителей.

Во Франции дожди затопили Марсель, Монпелье, Перпиньян. Между рядом городов нарушено железнодорожное сообщение. Десятки людей эвакуированы. Высокий - "оранжевый" - уровень опасности сохраняется в шести департаментах.

В Безье за двадцать последних часов выпало около 300 литров осадков на квадратный метр.

В результате разгула стихии в итальянском городе Каприата-д'Орба обвалился мост. Из-за угрозы наводнений и оползней в Пьемонте, Лигурии и Ломбардии закрыты школы. В Генуе и Турине погибли два автомобилиста: их машины буквально смыло с дороги.

Напомним, число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 84 человек.

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Теги: #Италия#погода#дождь#Франция
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