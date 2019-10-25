На следующей неделе в Украине возможны морозы и мокрый снег - синоптик
С понедельника в Украине похолодает.
На следующей неделе в Украине похолодает, возможны морозы и мокрый снег.
Погода на выходные: в Украине без осадков, местами немного похолодает (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, 26-27 октября в Украине дождей не будет, ожидаются туманы, температура воздуха составит в течение дня +13...+18 градусов, на западе до +22 градусов.
"Эти выходные практически завершают продолжительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снежком", - пишет Диденко.
Ожидается, что с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться.
В Киеве суббота-воскресенье будут туманными, без дождя, с дневной температурой воздуха около +15 градусов.
В дальнейшем в столице также начнет холодать, к концу недели ночью уже появятся настоящие "минусы".
Напомним, 25 октября в Украине сохранится теплая погода, на западе температура до +22°.
- Винница+15°... +5°
- Днепр+12°... +6°
- Донецк+14°... +5°
- Житомир+18°... +7°
- Запорожье+14°... +7°
- Ивано-Франковск+21°... +5°
- Киев+15°... +6°
- Кировоград+13°... +6°
- Луганск+13°... +3°
- Луцк+21°... +6°
- Львов+22°... +5°
- Николаев+12°... +8°
- Одесса+14°... +9°
- Полтава+12°... +4°
- Ровно+20°... +7°
- Симферополь+18°... +7°
- Сумы+13°... +3°
- Тернополь+18°... +6°
- Харьков+13°... +5°
- Херсон+14°... +8°
- Хмельницкий+16°... +6°
- Черкассы+13°... +7°
- Чернигов+15°... +5°
- Черновцы+13°... +6°