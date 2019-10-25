На следующей неделе в Украине возможны морозы и мокрый снег - синоптик

15:10, 25 октября 2019
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С понедельника в Украине похолодает.

На следующей неделе в Украине похолодает / Фото УНИАН
На следующей неделе в Украине похолодает / Фото УНИАН

На следующей неделе в Украине похолодает, возможны морозы и мокрый снег.

Погода на выходные: в Украине без осадков, местами немного похолодает (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, 26-27 октября в Украине дождей не будет, ожидаются туманы, температура воздуха составит в течение дня +13...+18 градусов, на западе до +22 градусов.

"Эти выходные практически завершают продолжительный период очень теплой октябрьской погоды, следующие уже могут быть с морозами и даже с мокрым снежком", - пишет Диденко.

Ожидается, что с понедельника температура воздуха начнет постепенно снижаться.

В Киеве суббота-воскресенье будут туманными, без дождя, с дневной температурой воздуха около +15 градусов.

В дальнейшем в столице также начнет холодать, к концу недели ночью уже появятся настоящие "минусы".

Напомним, 25 октября в Украине сохранится теплая погода, на западе температура до +22°.

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Теги: #снег#погода#похолодание
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