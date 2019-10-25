В Украине сегодня практически без осадков, температура до +22° (карта)

Теплее всего будет на западе.

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Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в Украине сохранится теплая погода, на западе температура до +22°.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +18°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +22°.

В северных областях местами пройут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +5°, днем до +18°.

Прогноз на 25 октября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 25 октября - Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.

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