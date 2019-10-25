В Украине сегодня практически без осадков, температура до +22° (карта)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 25 октября в Украине сохранится теплая погода, на западе температура до +22°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +7°, днем до +18°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +4°, днем до +22°.
В северных областях местами пройут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +16°. В центре без осадков, температура ночью до +5°, днем до +18°.
Согласно народному прогнозу, 25 октября - Прова, Андроника. Если в этот день снег выпадет и не растает, то хороший весенний урожай обеспечен. Яркие звезды говорят нам, что морозная погода наступит вскоре, а тусклые предсказывают оттепель.
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Погода в Украине
- Винница+16°... +6°
- Днепр+13°... +6°
- Донецк+15°... +5°
- Житомир+18°... +8°
- Запорожье+14°... +7°
- Ивано-Франковск+20°... +4°
- Киев+15°... +6°
- Кировоград+14°... +6°
- Луганск+15°... +3°
- Луцк+21°... +6°
- Львов+21°... +5°
- Николаев+15°... +8°
- Одесса+14°... +10°
- Полтава+12°... +5°
- Ровно+20°... +6°
- Симферополь+18°... +8°
- Сумы+16°... +5°
- Тернополь+18°... +5°
- Харьков+14°... +6°
- Херсон+14°... +9°
- Хмельницкий+15°... +6°
- Черкассы+14°... +7°
- Чернигов+15°... +6°
- Черновцы+12°... +6°