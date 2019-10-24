Последние теплые выходные: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели
Завтра в большинстве регионов Украины будет сухо и тепло.
В пятницу, 25 октября, в большинстве регионов Украины будет сухо и тепло. До конца недели погода существенно не изменится.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца недели
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Температура воздуха ближайшей ночью +5...+11 градусов, завтра днем +14...+19 градусов, на западе +16...+22 градуса", - пишет она.
В Киеве завтра дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня +15...+17 градусов.
По прогнозу Диденко, ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными в октябре-ноябре.
Напомним, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +8°
- Днепр+14°... +9°
- Донецк+17°... +7°
- Житомир+19°... +9°
- Запорожье+15°... +9°
- Ивано-Франковск+21°... +6°
- Киев+14°... +10°
- Кировоград+16°... +9°
- Луганск+18°... +8°
- Луцк+22°... +7°
- Львов+22°... +6°
- Николаев+14°... +11°
- Одесса+17°... +11°
- Полтава+13°... +7°
- Ровно+21°... +6°
- Симферополь+21°... +7°
- Сумы+15°... +7°
- Тернополь+19°... +6°
- Харьков+14°... +7°
- Херсон+15°... +10°
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