Последние теплые выходные: синоптик рассказала о погоде в Украине до конца недели

Завтра в большинстве регионов Украины будет сухо и тепло.

До конца недели в Украине будет тепло / фото УНИАН

В пятницу, 25 октября, в большинстве регионов Украины будет сухо и тепло. До конца недели погода существенно не изменится.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Температура воздуха ближайшей ночью +5...+11 градусов, завтра днем +14...+19 градусов, на западе +16...+22 градуса", - пишет она.

В Киеве завтра дожди маловероятны, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня +15...+17 градусов.

По прогнозу Диденко, ближайшие выходные обещают быть последними теплыми выходными в октябре-ноябре.

Напомним, в четверг, 24 октября, в Украине сохранится теплая погода, на востоке местами пройдут дожди.