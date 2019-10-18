В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Пожежна небезпека очікується у більшості регіонів України.
У п'ятницю, 18 жовтня, у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"18 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода.
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- Донецк+21°... +5°
- Житомир+22°... +8°
- Запорожье+22°... +8°
- Ивано-Франковск+24°... +5°
- Киев+22°... +8°
- Кировоград+24°... +7°
- Луганск+20°... +6°
- Луцк+22°... +12°
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- Николаев+21°... +7°
- Одесса+18°... +10°
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