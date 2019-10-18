В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

Пожежна небезпека очікується у більшості регіонів України.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

У п'ятницю, 18 жовтня, у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"18 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода.