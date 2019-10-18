В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека

13:59, 18 октября 2019
8
0

Пожежна небезпека очікується у більшості регіонів України.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

У п'ятницю, 18 жовтня, у багатьох областях України зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки. 

В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр

"18 жовтня у Донецькій, Запорізькій, Тернопільській, Хмельницькій, більшості районів Житомирської, Київської, Черкаської, Кіровоградської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської, Чернівецької та Одеської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні очікується тепла та сонячна погода.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Читайте также
Дождей не видно: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни Дождей не видно: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Погода на выходные: в Украине будет без осадков, местами температура до +26° (карта) Погода на выходные: в Украине будет без осадков, местами температура до +26° (карта)
Укргидрометцентр предупреждает о тумане Укргидрометцентр предупреждает о тумане
В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +24° (карта)
Много солнца и тепла: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Много солнца и тепла: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В результате мощного землетрясения на Филиппинах один человек погиб, более 60 пострадали В результате мощного землетрясения на Филиппинах один человек погиб, более 60 пострадали

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 8 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
63 %
752 мм
7.0 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять