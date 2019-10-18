Сильный шторм в США оставил без электроэнергии сотни тысяч домов

10:49, 18 октября 2019
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Более 500 тысяч домов остались без света.

В США прошел шторм / twitter.com/DXFD_PIO
В США прошел шторм / twitter.com/DXFD_PIO

На Северо-Востоке США бушевал сильный шторм, который валил деревья и обрывал линии электропередачи

На Южную Корею обрушился тропический шторм "Митаг"

Более 500 тысяч домов остались без света: по 220 тысяч в штатах Массачусетс и Мэн, десятки тысяч в штатах Коннектикут, Нью-Гемпшир и Вермонт. Во многих районах были закрыты школы, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.

По данным сервиса PowerOutage вечером 17 октября электроснабжение отсутствовало в 204 тысячах домов в Мэне, 168 тысячах домов в Массачусетсе, в 40 тысячах домов в Коннектикуте, в 34 тысячах домов в Род-Айленде и 33 тысячах домов в Пенсильвании.

Напомним, супертайфун "Хагибис" обрушился на Северные Марианские острова.

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Теги: #погода#США#шторм
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