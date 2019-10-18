Сильный шторм в США оставил без электроэнергии сотни тысяч домов
Более 500 тысяч домов остались без света.
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Более 500 тысяч домов остались без света: по 220 тысяч в штатах Массачусетс и Мэн, десятки тысяч в штатах Коннектикут, Нью-Гемпшир и Вермонт. Во многих районах были закрыты школы, передает Stormnews со ссылкой на The Weather Channel.
По данным сервиса PowerOutage вечером 17 октября электроснабжение отсутствовало в 204 тысячах домов в Мэне, 168 тысячах домов в Массачусетсе, в 40 тысячах домов в Коннектикуте, в 34 тысячах домов в Род-Айленде и 33 тысячах домов в Пенсильвании.
Напомним, супертайфун "Хагибис" обрушился на Северные Марианские острова.
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