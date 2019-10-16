В Украине сохраняется пожарная опасность чрезвычайного уровня

Пожарная опасность сохранится до 18 октября.

В Украине сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В течение ближайших дней во многих областях Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"16-18 октября в Донецкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, большинства районов Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Ривненской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 16 октября во многих регионах Украины ожидается туман, объявлен I уровень опасности.