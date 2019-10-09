В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +13°

В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +13°.

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Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер южный и юго-западный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 18:21.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 октября, в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди.

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