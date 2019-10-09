В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +13°

08:30, 9 октября 2019
26
0

В столице сегодня немного потеплеет.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 9 октября в Киеве пройдет дождь, температура до +13°.

Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер южный и юго-западный, до 5,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:08, а зайдет в 18:21.

Как сообщал УНИАН, в среду, 9 октября, в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди (карта) В Украине сегодня немного потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +13° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +13°
Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз) Завтра в Украине немного потеплеет, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль В Мексике продолжается извержение вулкана Попокатепетль
В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности В Украине сохраняется самый высокий уровень пожарной опасности
В Киеве завтра без осадков, температура до +10° В Киеве завтра без осадков, температура до +10°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 16 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
78 %
758 мм
4.7 м/с
29 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять