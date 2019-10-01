Бабье лето и первые заморозки: синоптик дал прогноз погоды на октябрь в Украине
С 23 октября существенное понижение температуры коснется всей территории Украины.
Первая неделя октября порадует украинцев теплой погодой, но дольше всего "бабье лето" сохранится в южных областях Украины.
Так, на юге температура будет колебаться в пределах +21...+23 градуса, рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Обозреватель".
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В северных областях тепло продлится меньше, уже с 4 октября температурные столбики опустятся до отметки +11…+13 градусов днем, и до +10 ночью. С 4 по 6 октября практически по всей территории Украины ожидаются дожди.
С 10 октября похолодает и на юге страны, ночью обещают до 9 градусов тепла, а днем в пределах +13...+15.
Но уже с 13 октября в Украину вернется тепло, по прогнозам синоптика, температура прогреется до +18 градусов. Второе "бабье лето" в южных областях продержится до 20 числа.
В Киеве же будет прохладнее, по данным Горбаня, в ночь на 14 октября в столице можно ожидать первых заморозков. С 23 октября существенное понижение температуры коснется всей территории Украины.
Как сообщала Погода УНИАН, первая половина октября порадует солнечной и теплой погодой практически без осадков. Однако конец месяца обещает украинцам досрочные заморозки.
Погода в Украине
- Винница+17°... +10°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+20°... +4°
- Житомир+15°... +9°
- Запорожье+20°... +7°
- Ивано-Франковск+22°... +7°
- Киев+15°... +9°
- Кировоград+18°... +7°
- Луганск+19°... +7°
- Луцк+18°... +12°
- Львов+19°... +10°
- Николаев+22°... +9°
- Одесса+23°... +13°
- Полтава+18°... +7°
- Ровно+18°... +11°
- Симферополь+25°... +8°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+19°... +8°
- Харьков+17°... +6°
- Херсон+23°... +9°
- Хмельницкий+16°... +9°
- Черкассы+18°... +7°
- Чернигов+15°... +8°
- Черновцы+21°... +9°