Бабье лето и первые заморозки: синоптик дал прогноз погоды на октябрь в Украине

18:07, 1 октября 2019
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С 23 октября существенное понижение температуры коснется всей территории Украины.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Первая неделя октября порадует украинцев теплой погодой, но дольше всего "бабье лето" сохранится в южных областях Украины.

Так, на юге температура будет колебаться в пределах +21...+23 градуса, рассказал народный синоптик Леонид Горбань в комментарии "Обозреватель".

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В северных областях тепло продлится меньше, уже с 4 октября температурные столбики опустятся до отметки +11…+13 градусов днем, и до +10 ночью. С 4 по 6 октября практически по всей территории Украины ожидаются дожди.

С 10 октября похолодает и на юге страны, ночью обещают до 9 градусов тепла, а днем в пределах +13...+15.

Но уже с 13 октября в Украину вернется тепло, по прогнозам синоптика, температура прогреется до +18 градусов. Второе "бабье лето" в южных областях продержится до 20 числа.

В Киеве же будет прохладнее, по данным Горбаня, в ночь на 14 октября в столице можно ожидать первых заморозков. С 23 октября существенное понижение температуры коснется всей территории Украины.

Как сообщала Погода УНИАН, первая половина октября порадует солнечной и теплой погодой практически без осадков. Однако конец месяца обещает украинцам досрочные заморозки.

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