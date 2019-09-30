Жертвами масштабного наводнения в Индии стали более ста человек

Почти 30 человек погибли в штате Бихар, еще более 60 – в соседнем Уттар-Прадеш.

Индия / REUTERS

Север Индии страдает из-за муссонных дождей и наводнения. Уже более ста человек погибли за последние трое суток.

Об этом пишет ВВС.

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Как сообщается, почти 30 человек погибли в штате Бихар, еще более 60 – в соседнем Уттар-Прадеш.

Улицы городов затоплены, железнодорожное движение приостановлено, автотранспортный движение нарушен, а люди вынуждены перемещаться на лодках. Одновременно не работают школы, есть перебои в подаче электричества.

Кроме этого, местным властям пришлось переместить около полутысячи заключенных в другие исправительные учреждения, поскольку вода затопила три здания.