Афганистан сотрясло землетрясение магнитудой 4,5
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду, 11 сентября, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,5.
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 24 км на юго-восток от населенного пункта Жорм в провинции Бадахшан. Очаг землетрясения залегал на глубине 222,2 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, у западного побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3.
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