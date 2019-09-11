Афганистан сотрясло землетрясение магнитудой 4,5

12:50, 11 сентября 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Афганистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Афганистане произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

В среду, 11 сентября, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 4,5.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 24 км на юго-восток от населенного пункта Жорм в провинции Бадахшан. Очаг землетрясения залегал на глубине 222,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, у западного побережья американского штата Орегон произошло землетрясение магнитудой 6,3.

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Теги: #землетрясение#Афганистан
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