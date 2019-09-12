"Синоптическая роскошь": появился прогноз погоды в Украине на завтра
Температура в Украине будет в пределах +24...+30 градусов.
В пятницу, 13 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода.
В Украине сегодня без осадков, температура воздуха до +30° (карта)
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"А завтра - все еще синоптическая роскошь, не пропустите этот день, он будет хорошим", - пишет она.
Температура в пределах Украины составит +24...+30 градусов. В Киеве в ближайшие сутки осадков не предвидится, завтра днем максимально около +28 градусов.
По прогнозу синоптика, в субботу-воскресенье фронт принесет дожди и похолодание на запад и север Украины.
В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября.
Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, а на выходных похолодает, возможны дожди.
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Погода в Украине
- Винница+27°... +10°
- Днепр+29°... +12°
- Донецк+27°... +11°
- Житомир+27°... +11°
- Запорожье+29°... +12°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+28°... +12°
- Кировоград+28°... +12°
- Луганск+27°... +8°
- Луцк+26°... +12°
- Львов+24°... +11°
- Николаев+29°... +13°
- Одесса+30°... +14°
- Полтава+28°... +12°
- Ровно+27°... +11°
- Симферополь+30°... +12°
- Сумы+27°... +12°
- Тернополь+27°... +12°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+29°... +13°
- Хмельницкий+27°... +12°
- Черкассы+26°... +10°
- Чернигов+27°... +10°
- Черновцы+26°... +14°
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