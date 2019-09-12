"Синоптическая роскошь": появился прогноз погоды в Украине на завтра

14:30, 12 сентября 2019
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Температура в Украине будет в пределах +24...+30 градусов.

Завтра в Украине будет тепло / УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / УНИАН

В пятницу, 13 сентября, в Украине ожидается теплая и сухая погода.

В Украине сегодня без осадков, температура воздуха до +30° (карта)

Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"А завтра - все еще синоптическая роскошь, не пропустите этот день, он будет хорошим", - пишет она.

Температура в пределах Украины составит +24...+30 градусов. В Киеве в ближайшие сутки осадков не предвидится, завтра днем максимально около +28 градусов.

По прогнозу синоптика, в субботу-воскресенье фронт принесет дожди и похолодание на запад и север Украины.

В столице дождь наиболее вероятен ночью и утром 14 сентября.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится жаркая погода, а на выходных похолодает, возможны дожди.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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