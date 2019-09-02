Прокатился по Багамах и подбирается к Флориде: последствия разрушительного урагана «Дориан» (видео)

Метеорологи надеются, что «Дориан» изменит направление и затронет США лишь краем.

Тропический шторм «Дориан» достиг наивысшей силы – 5 категории. Скорость ветра в нем составляет 295 км/ч с порывами до 354 км/час.

Первый удар ураган нанес Багамским Островам. Он разрушил и затопил тысячи зданий. Местная власть назвала шторм катастрофическим.

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Всколыхнув Тихий океан, «Дориан» движется к США. Чрезвычайное положение объявили во Флориде, Джорджии, Южной и Северной Каролинах. Из-за непогоды из прибрежных регионов эвакуировано 830 тысяч американцев.

Метеорологи надеются, что «Дориан» изменит направление и затронет США лишь краем.