Число погибших в результате проливных дождей на юго-западе Китая увеличилось до 10 человек
27 человек пропали без вести.
10 человек погибли, еще 27 пропали без вести в результате проливных дождей и селевых потоков в провинции Сычуань на юго-западе Китая.
На востоке Китая пять человек стали жертвами тайфуна "Лекима"
Местные власти обнародовали список погибших и пропавших без вести людей в поисках информации о них, передает Xinhua.
На место происшествия были отправлены спасатели для поиска пропавших без вести и заблокированных людей.
Напомним, мощный ливень затопил город Беникарло в Испании. Шесть человек пришлось спасать от высокой воды с помощью спецсредств.
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