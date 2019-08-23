Число погибших в результате проливных дождей на юго-западе Китая увеличилось до 10 человек

13:56, 23 августа 2019
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27 человек пропали без вести.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

10 человек погибли, еще 27 пропали без вести в результате проливных дождей и селевых потоков в провинции Сычуань на юго-западе Китая.

На востоке Китая пять человек стали жертвами тайфуна "Лекима"

Местные власти обнародовали список погибших и пропавших без вести людей в поисках информации о них, передает Xinhua.

На место происшествия были отправлены спасатели для поиска пропавших без вести и заблокированных людей.

Напомним, мощный ливень затопил город Беникарло в Испании. Шесть человек пришлось спасать от высокой воды с помощью спецсредств.

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Теги: #погода#Китай#ливень
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