Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

09:38, 22 августа 2019
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Пожарной опасности нет только на крайнем западе.

В большинстве областей сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС
В большинстве областей сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В четверг, 22 августа, в большинства регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 августа в центральных, восточных, южных, северных, Хмельницкой, Тернопольской и Ривненской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.

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Теги: #погода#пожарная опасность
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