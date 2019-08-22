Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Пожарной опасности нет только на крайнем западе.

В большинстве областей сохраняется пожарная опасность / фото ГСЧС

В четверг, 22 августа, в большинства регионов Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22 августа в центральных, восточных, южных, северных, Хмельницкой, Тернопольской и Ривненской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа в Украине практически без осадков, во всех регионах будет жарко.