Жарко и солнечно: стало известно, какой будет погода в Украине на День независимости

На юге температура поднимется до +34°.

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По данным Погода УНИАН, в День независимости, 24 августа, в Украине будет солнечно и без осадков.

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На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура днем до +34°.

На западе Украины будет ясно и без осадков. Температура поднимется до +28°.

В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +27°. В центре без осадков, температура до +32°.

Прогноз погоды на 24 августа / УНИАН

Напомним, в четверг, 22 августа, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. На юге, востоке и в центре сохранится жаркая погода.