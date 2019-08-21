Жарко и солнечно: стало известно, какой будет погода в Украине на День независимости

15:28, 21 августа 2019
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На юге температура поднимется до +34°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

По данным Погода УНИАН, в День независимости, 24 августа, в Украине будет солнечно и без осадков.

В Украине сегодня без осадков, местами жара до +33° (карта)

На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура днем до +34°.

На западе Украины будет ясно и без осадков. Температура поднимется до +28°.

В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +27°. В центре без осадков, температура до +32°.

Прогноз погоды на 24 августа / УНИАН
Прогноз погоды на 24 августа / УНИАН

Напомним, в четверг, 22 августа, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. На юге, востоке и в центре сохранится жаркая погода.

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Теги: #погода#жара#День независимости
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