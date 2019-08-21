Жарко и солнечно: стало известно, какой будет погода в Украине на День независимости
На юге температура поднимется до +34°.
По данным Погода УНИАН, в День независимости, 24 августа, в Украине будет солнечно и без осадков.
В Украине сегодня без осадков, местами жара до +33° (карта)
На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура днем до +34°.
На западе Украины будет ясно и без осадков. Температура поднимется до +28°.
В северных областях ожидается небольшая облачность. Температура до +27°. В центре без осадков, температура до +32°.
Напомним, в четверг, 22 августа, в большинстве регионов Украины ожидается сильный ветер. На юге, востоке и в центре сохранится жаркая погода.
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Погода в Украине
- Винница+31°... +18°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+30°... +18°
- Житомир+31°... +17°
- Запорожье+32°... +20°
- Ивано-Франковск+33°... +15°
- Киев+31°... +18°
- Кировоград+33°... +16°
- Луганск+32°... +19°
- Луцк+32°... +14°
- Львов+29°... +12°
- Николаев+33°... +18°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+32°... +17°
- Ровно+32°... +14°
- Симферополь+32°... +21°
- Сумы+31°... +15°
- Тернополь+31°... +14°
- Харьков+31°... +17°
- Херсон+35°... +19°
- Хмельницкий+31°... +16°
- Черкассы+32°... +16°
- Чернигов+32°... +15°
- Черновцы+32°... +18°
Виргиния, США
+ 21 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+21 °
Влажность:69 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:19 %
Восход:06:28
Закат19:56
Видимость:16 км
Фаза луны:
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