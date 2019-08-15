Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность наивысшего уровня
Пожарная опасность сохраняется в центральных, восточных, южных областях.
В четверг, 15 августа, во многих регионах Украины ожидается пожарная опасность самого высокого уровня.
Жителей западных областей Украины предупреждают о грозах
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В центральных, восточных, южных и Сумской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточен 151 населенный пункт в 5 областях Украины.
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