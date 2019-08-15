В Украине из-за непогоды обесточено более 150 населенных пунктов

10:51, 15 августа 2019
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В Черниговской области без света остался 61 населенный пункт.

В Украине без света зилишився 151 населенный пункт / Фото УНИАН
В Украине без света зилишився 151 населенный пункт / Фото УНИАН

Вследствие осложнения погодных условий (дождь, гроза, град и порывы ветра) обесточен 151 населенный пункт в 5 областях Украины.

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Так, в Черниговской области без света остался 61 населенный пункт, Львовской - 34, в Тернопольской - 25, Черновицкой - 19, Волынской - 12. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

По состоянию на утро 15 августа остаются частично разрушенными 174 (было 227, восстановлено 53) крыши зданий в Черниговской, Тернопольской и Черновицкой областях.

В Черниговской области вследствие осложнения погодных условий 13-14 августа произошло частичное разрушение кровель 175 зданий и падение деревьев на территории отдельных населенных пунктов Корюковского, Городнянского, Носовского и Репкинского районов. В течение суток восстановлены кровли 53 зданий (33 жилых, 20 хозяйственных)

В Черновицкой области произошло частичное разрушение кровли 11 зданий. Подразделениями ГСЧС убрано 23 поваленных дерева.

На Тернопольщине 13-14 августа произошло частичное разрушение кровель 41 здания и повалены деревья в Зборовском и Бережанском районах.

Во Львовской области в течение суток подразделениями ГСЧС была откачана вода из подвальных помещений 14 зданий в городах Дрогобыч, Трускавец, Борислав и Стебник.

Напомним, в четверг, 15 августа, в западных и Житомирской областях ожидаются грозы.

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Теги: #погода#непогода
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