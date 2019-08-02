Сегодня в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (карта)

08:00, 2 августа 2019
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Прохладнее всего будет в северных областях.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях практически без осадков. Температура до +22°. В центре пройдут дожди, температура до +25°.

Прогноз на 2 августа / УНИАН
Прогноз на 2 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.

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Теги: #погода#дождь
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