Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видепрогноз)

16:30, 1 августа 2019
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Жаркая погода будет только на юге Украины.

Завтра местами пройдут дожди / УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.

В Украине сегодня без осадков, в большинстве регионов похолодает (карта)

Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут без осадков, температура ночью до +12°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +14°, днем до +33°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +10°, днем до +26°.

В северных областях практически без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +22°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +25°.

Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#похолодание
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