Погода на завтра: в Украине будет прохладно, местами пройдут дожди (видепрогноз)
Жаркая погода будет только на юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 2 августа, в Украине местами пройдут дожди, в большинстве регионов будет прохладно.
В Украине сегодня без осадков, в большинстве регионов похолодает (карта)
Прогноз погоды на завтра. На востоке пройдут без осадков, температура ночью до +12°, днем до +22°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Ночью температура до +14°, днем до +33°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до +10°, днем до +26°.
В северных областях практически без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +22°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +13°, днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба фартуком нагонит.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+23°... +13°
- Днепр+20°... +13°
- Донецк+21°... +12°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+22°... +13°
- Ивано-Франковск+25°... +15°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+22°... +10°
- Луганск+22°... +13°
- Луцк+25°... +14°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+18°... +13°
- Ровно+24°... +13°
- Симферополь+32°... +18°
- Сумы+16°... +12°
- Тернополь+25°... +14°
- Харьков+19°... +13°
- Херсон+29°... +14°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+19°... +11°
- Чернигов+18°... +12°
- Черновцы+25°... +17°