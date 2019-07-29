"Тропический" ливень затопил Киев (фото, видео)

16:14, 29 июля 2019
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Во многих районах подтопило дороги.

Киев затопил сильный ливень / www.instagram.com/alexandr_dudnyk/
Киев затопил сильный ливень / www.instagram.com/alexandr_dudnyk/

В понедельник, 29 июля, после сильной жары в Киеве начался мощный ливень, местами с грозой и градом. 

Жители столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых видно, что во многих районах города произошли подтопления дорог.

Отметим, что по прогнозам Погода УНИАН, завтра в Киеве также ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем спадет до +26 градусов.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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