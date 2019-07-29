"Тропический" ливень затопил Киев (фото, видео)
Во многих районах подтопило дороги.
В понедельник, 29 июля, после сильной жары в Киеве начался мощный ливень, местами с грозой и градом.
Жители столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых видно, что во многих районах города произошли подтопления дорог.
Отметим, что по прогнозам Погода УНИАН, завтра в Киеве также ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем спадет до +26 градусов.
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