"Тропический" ливень затопил Киев (фото, видео)

Во многих районах подтопило дороги.

Киев затопил сильный ливень / www.instagram.com/alexandr_dudnyk/

В понедельник, 29 июля, после сильной жары в Киеве начался мощный ливень, местами с грозой и градом.

Жители столицы делятся в соцсетях фотографиями и видео, на которых видно, что во многих районах города произошли подтопления дорог.

Отметим, что по прогнозам Погода УНИАН, завтра в Киеве также ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем спадет до +26 градусов.