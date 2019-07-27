Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня (фото)

Определяются объемы нанесенного стихией ущерба.

На Ривне обрушилось наводнение / фото пресс-служба ГСЧС

В Ривне ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня, накрывшего город 26 июля. Определяются объемы убытков

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, по состоянию на вчерашний вечер спасатели ГСЧС уже провели работы по откачке воды из 38-ми частных домовладений и 17-ти административных и общественных зданий города, которые затопило в результате стихии.

фото пресс-служба ГСЧС

К оказанию помощи привлечены 21 единица спецтехники ГСЧС и 52 спасателя.

«Ситуация с подтоплением находится под контролем спасателей и постоянно мониторится. Принимаются первоочередные меры по оказанию помощи населению. Работы продолжаются», - отметил Мельник.

пресс-служба ГСЧС

В то же время коммунальные службы города проводят определения объемов нанесенного непогодой ущерба. Точную цифру чиновники обещают назвать после окончательной ликвидации последствий ливня.

пресс-служба ГСЧС

Как сообщал УНИАН, во второй половине дня 26 июля Ривне накрыл мощнейший за последние годы ливень: затоплены больницы, детсады и ряд админзданий.

пресс-служба ГСЧС

Аналогов стихии спасатели не припоминают. За несколько часов выпала почти полумесячная норма осадков.