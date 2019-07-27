Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня (фото)

10:01, 27 июля 2019
155
0

Определяются объемы нанесенного стихией ущерба.

На Ривне обрушилось наводнение / фото пресс-служба ГСЧС
На Ривне обрушилось наводнение / фото пресс-служба ГСЧС

В Ривне ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня, накрывшего город 26 июля. Определяются объемы убытков

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, по состоянию на вчерашний вечер спасатели ГСЧС уже провели работы по откачке воды из 38-ми частных домовладений и 17-ти административных и общественных зданий города, которые затопило в результате стихии.

фото пресс-служба ГСЧС
фото пресс-служба ГСЧС

К оказанию помощи привлечены 21 единица спецтехники ГСЧС и 52 спасателя.

«Ситуация с подтоплением находится под контролем спасателей и постоянно мониторится. Принимаются первоочередные меры по оказанию помощи населению. Работы продолжаются», - отметил Мельник.

пресс-служба ГСЧС
пресс-служба ГСЧС

В то же время коммунальные службы города проводят определения объемов нанесенного непогодой ущерба. Точную цифру чиновники обещают назвать после окончательной ликвидации последствий ливня.

пресс-служба ГСЧС
пресс-служба ГСЧС

Как сообщал УНИАН, во второй половине дня 26 июля Ривне накрыл мощнейший за последние годы ливень: затоплены больницы, детсады и ряд админзданий.

пресс-служба ГСЧС
пресс-служба ГСЧС

Аналогов стихии спасатели не припоминают. За несколько часов выпала почти полумесячная норма осадков.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #потоп#Ривне
Читайте также
Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня (фото) Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня (фото)
Третий день аномальной жары во Франции: в Париже зафиксирован новый рекорд Третий день аномальной жары во Франции: в Париже зафиксирован новый рекорд
Мощный ливень затопил улицы Рио-де-Жанейро Мощный ливень затопил улицы Рио-де-Жанейро
Погода на выходные: в Украине ударит жара до +34° (карта) Погода на выходные: в Украине ударит жара до +34° (карта)
Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность Почти по всей Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
Рекордную жару в Европе показали из космоса (фото) Рекордную жару в Европе показали из космоса (фото)
В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +26° В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +26°

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 20 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг на месяц
59 %
760 мм
3.3 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять