Потоп в Ривне: спасатели ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня (фото)
Определяются объемы нанесенного стихией ущерба.
В Ривне ликвидируют последствия мощнейшего за последние годы ливня, накрывшего город 26 июля. Определяются объемы убытков
Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области Дмитрий Мельник, по состоянию на вчерашний вечер спасатели ГСЧС уже провели работы по откачке воды из 38-ми частных домовладений и 17-ти административных и общественных зданий города, которые затопило в результате стихии.
К оказанию помощи привлечены 21 единица спецтехники ГСЧС и 52 спасателя.
«Ситуация с подтоплением находится под контролем спасателей и постоянно мониторится. Принимаются первоочередные меры по оказанию помощи населению. Работы продолжаются», - отметил Мельник.
В то же время коммунальные службы города проводят определения объемов нанесенного непогодой ущерба. Точную цифру чиновники обещают назвать после окончательной ликвидации последствий ливня.
Как сообщал УНИАН, во второй половине дня 26 июля Ривне накрыл мощнейший за последние годы ливень: затоплены больницы, детсады и ряд админзданий.
Аналогов стихии спасатели не припоминают. За несколько часов выпала почти полумесячная норма осадков.
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