Китай пострадал от мощных наводнений (видео)
Почти 400 рек вышли из берегов.
Многие регионы Китая страдают от мощных наводнений, больше всего досталось югу страны.
Жертвами наводнений в Индии стали около 50 человек
Почти 400 рек вышли из берегов и разлились по улицам городов. Люди пересели с автомобилей в лодки, иначе передвигаться здесь просто невозможно, говорится в сюжете ТСН.
Спасатели работают круглосуточно, им приходится спасать людей из водных ловушек и даже доставать их из-под разрушенных зданий.
Китай страдает от мощных наводнений: пострадали тысячи людей
Напомним, в Южной Азии жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, стали более ста человек.
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