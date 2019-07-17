Китай пострадал от мощных наводнений (видео)

Почти 400 рек вышли из берегов.

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Многие регионы Китая страдают от мощных наводнений, больше всего досталось югу страны.

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Почти 400 рек вышли из берегов и разлились по улицам городов. Люди пересели с автомобилей в лодки, иначе передвигаться здесь просто невозможно, говорится в сюжете ТСН.

Спасатели работают круглосуточно, им приходится спасать людей из водных ловушек и даже доставать их из-под разрушенных зданий.

Напомним, в Южной Азии жертвами наводнений и оползней, вызванных муссонными дождями, стали более ста человек.