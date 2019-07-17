К нам возвращается лето: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

13:02, 17 июля 2019
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С 19 июля в Украине будет жарко.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 18 июля, погода в Украине будет умеренно теплой, а с 19 июля вернется жара.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, завтра дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, в отдельных районах запада. А на остальной территории будет сухо и солнечно.

Температура воздуха днем достигнет +21...+25 градусов, на востоке и юге до +25...+29 градусов.

19 июля в Украину вернется жара: по всей стране ожидается +25...+29 градусов, на юге, востоке и местами в центральных областях +28...+33 градуса.

По прогнозу Диденко, в Киеве в четверг ожидается +21...+23 градуса. А 19 июля температура воздуха повысится до +23...+25 градусов, а в течение выходных будет почти жара, +26...+28 градусов.

В ближайшие дня в Киеве вероятен периодический дождь, локальные грозы.

Напомним, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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