К нам возвращается лето: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

С 19 июля в Украине будет жарко.

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В четверг, 18 июля, погода в Украине будет умеренно теплой, а с 19 июля вернется жара.

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Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее прогнозу, завтра дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, в отдельных районах запада. А на остальной территории будет сухо и солнечно.

Температура воздуха днем достигнет +21...+25 градусов, на востоке и юге до +25...+29 градусов.

19 июля в Украину вернется жара: по всей стране ожидается +25...+29 градусов, на юге, востоке и местами в центральных областях +28...+33 градуса.

По прогнозу Диденко, в Киеве в четверг ожидается +21...+23 градуса. А 19 июля температура воздуха повысится до +23...+25 градусов, а в течение выходных будет почти жара, +26...+28 градусов.

В ближайшие дня в Киеве вероятен периодический дождь, локальные грозы.

Напомним, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.