К нам возвращается лето: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни
С 19 июля в Украине будет жарко.
В четверг, 18 июля, погода в Украине будет умеренно теплой, а с 19 июля вернется жара.
Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в девяти областях Украины
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее прогнозу, завтра дожди с локальными грозами пройдут в северных областях, в отдельных районах запада. А на остальной территории будет сухо и солнечно.
Температура воздуха днем достигнет +21...+25 градусов, на востоке и юге до +25...+29 градусов.
19 июля в Украину вернется жара: по всей стране ожидается +25...+29 градусов, на юге, востоке и местами в центральных областях +28...+33 градуса.
По прогнозу Диденко, в Киеве в четверг ожидается +21...+23 градуса. А 19 июля температура воздуха повысится до +23...+25 градусов, а в течение выходных будет почти жара, +26...+28 градусов.
В ближайшие дня в Киеве вероятен периодический дождь, локальные грозы.
Напомним, в среду, 17 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге температура до +29°.
Погода в Украине
- Винница+20°... +10°
- Днепр+27°... +15°
- Донецк+26°... +14°
- Житомир+21°... +11°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +10°
- Киев+22°... +11°
- Кировоград+25°... +11°
- Луганск+26°... +14°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+20°... +9°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+25°... +13°
- Ровно+19°... +9°
- Симферополь+28°... +17°
- Сумы+23°... +12°
- Тернополь+20°... +10°
- Харьков+25°... +15°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+22°... +10°
- Черкассы+23°... +10°
- Чернигов+21°... +11°
- Черновцы+23°... +12°