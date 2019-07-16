В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +22°
Вечером в столице до +19°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 июля, в Киеве без осадков, температура до +22°.
Погода на неделю: украинцев ожидают дожди и долгожданное потепление (карта)
Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 2,1 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:02, а зайдет в 21:04.
Как сообщал УНИАН, 16 июля в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +12°
- Днепр+25°... +14°
- Донецк+18°... +13°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+26°... +15°
- Ивано-Франковск+24°... +12°
- Киев+22°... +13°
- Кировоград+23°... +12°
- Луганск+19°... +14°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+23°... +10°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+24°... +14°
- Ровно+23°... +10°
- Симферополь+26°... +15°
- Сумы+24°... +13°
- Тернополь+22°... +10°
- Харьков+24°... +15°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+23°... +13°
- Черкассы+23°... +12°
- Чернигов+23°... +13°
- Черновцы+23°... +14°
Виргиния, США
+ 22 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:64 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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