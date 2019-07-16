В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +22°

08:30, 16 июля 2019
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Вечером в столице до +19°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 июля, в Киеве без осадков, температура до +22°.

Погода на неделю: украинцев ожидают дожди и долгожданное потепление (карта)

Погода в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +22°, вечером - до +19°. Ветер северный и северо-западный, до 2,1 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:02, а зайдет в 21:04.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Украине сохранится прохладная погода, во многих регионах пройдут дожди. 

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Теги: #Киев#погода
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