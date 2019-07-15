Ливень, который накрыл Киев 14 июля, стал рекордным
В течение суток в столице выпало 36 мм осадков.
В воскресенье, 14 июля, в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня.
В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, температура до +22°
Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, в воскресенье в столице выпало 36 мм дождя, что на 8 мм больше чем в 1962 году.
В обсерватории отмечают, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года - 103 мм.
Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, ближе к выходным потеплеет.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+18°... +11°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+28°... +14°
- Житомир+21°... +12°
- Запорожье+29°... +16°
- Ивано-Франковск+22°... +9°
- Киев+19°... +13°
- Кировоград+27°... +12°
- Луганск+28°... +15°
- Луцк+22°... +10°
- Львов+21°... +9°
- Николаев+27°... +15°
- Одесса+28°... +14°
- Полтава+26°... +14°
- Ровно+21°... +9°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+27°... +16°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+21°... +10°
- Черкассы+23°... +14°
- Чернигов+19°... +12°
- Черновцы+20°... +12°
Виргиния, США
+ 24 °
Небольшая облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+24 °
Влажность:61 %
Давление:757 мм
Ветер: 3.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей