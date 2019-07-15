Ливень, который накрыл Киев 14 июля, стал рекордным

В течение суток в столице выпало 36 мм осадков.

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В воскресенье, 14 июля, в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков для этого дня.

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Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, в воскресенье в столице выпало 36 мм дождя, что на 8 мм больше чем в 1962 году.

В обсерватории отмечают, что максимальное количество осадков в Киеве с 1891 года выпало 20 июля 1902 года - 103 мм.

Напомним, на этой неделе в большинстве регионов Украины ожидаются дожди, ближе к выходным потеплеет.